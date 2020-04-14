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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Eylül ayında hazır olabilir mi? Umutlandıran haberi Londra'dan aktardı |Video
Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aşı ve ilaç çalışmaları sürmeye devam ederken İngiltere'den umutlandıran bir haber geldi. Bilim insanları koronavirüs aşısını yüzde 80 bulduklarını belirtti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, detayları Londra'dan aktardı.
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