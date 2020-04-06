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06.04.2020

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Tüm dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını bir taraftan can almaya devam ederken bir yandan da virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları da sürüyor. Peki koronavirüs aşısı ne zaman çıkar? Aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamada? Koronavirüs salgını ile mücadele ne aşamada? Virüs etkisini yazın yitirecek mi? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güçlü Kaan Beriat, A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.
Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan ilk açıklamalar AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanktan koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları için flaş açıklama | Video SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK'TAN KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO
Rusya dün koronavirüs ilacını bulduk demişti, ABDden bugün yeni aşı açıklaması geldi! Aşı çalışmalarını sürdüren ABD’li Profesör Richard Kennedy, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu |Video RUSYA DÜN KORONAVİRÜS İLACINI BULDUK DEMİŞTİ, ABD'DEN BUGÜN YENİ AŞI AÇIKLAMASI GELDİ! AŞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ABD'Lİ PROFESÖR RİCHARD KENNEDY, A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU |VİDEO

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