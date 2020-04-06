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Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video
Tüm dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını bir taraftan can almaya devam ederken bir yandan da virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları da sürüyor. Peki koronavirüs aşısı ne zaman çıkar? Aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamada? Koronavirüs salgını ile mücadele ne aşamada? Virüs etkisini yazın yitirecek mi? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güçlü Kaan Beriat, A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.
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