Rusya dün koronavirüs ilacını bulduk demişti, ABD'den bugün yeni aşı açıklaması geldi! Aşı çalışmalarını sürdüren ABD’li Profesör Richard Kennedy, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu |Video

Dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirmek için farklı çalışmalar yürütülüyor. Son olarak Rusya yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. ABD'den de bugün yeni aşı açıklaması geldi. 2 süper güç koronavirüsün tedavisi için de yarışıyor. Peki araştırmalar ne aşamada? Koronavirüs aşıları üzerine çalışan ABD’li Profesör Richard Kennedy, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Her yaştan insanı koruyabilecek mi? İlaç çalışmaları ne durumda? Kovid-19 testleri kesin sonuç verir mi? Yaz aylarında havalar ısınınca bitecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirmek için farklı çalışmalar yürütülüyor. Son olarak Rusya yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. ABD'den de bugün yeni aşı açıklaması geldi. 2 süper güç koronavirüsün tedavisi için de yarışıyor. Peki araştırmalar ne aşamada? ABD'li Profesör Richard Kennedy, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte koronavirüs aşıları üzerine çalışan ABD'li Profesör'ün açıklamaları;

KOVİD-19 AŞISI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Bu harika bir soru. ABD ilk klinik RNA aşı denemesini başlattı. Çin'in de şu anda devam ettirdiği klinik denemeler var. Önümüzdeki hafta ve aylarda çok daha fazla deneme olacak. Bu denemeler çok önemli çünkü 2 kritik soruya cevap veriliyor. İlk soru aşı güvenli mi? İkincisi aşı işe yarıyor mu? Doğru cevaplar alamadığımızda o aşılar kullanılamaz oluyor. Önümüzdeki birkaç ayda test ettiğimiz aşıların hepsi işe yaramayacak. İşe yarayanı bulduğumuzda onu küçük çalışmalarda denemiş olacağız. Bunun çerçevesini büyütmemiz gerekecek. 3. faz klinik denemeleri yapmamız gerekecek. Yüzlerce, yüz binlerce insanla en çok risk altında olan insanlarla çalışacağız. O denemelerde bittiğinde ruhsat için gereken onayı alacağız ve aşıyı üretmeye başlayacağız. Bu süreç zaman alıyor doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. En iyi tahmine göre aşıya sahip olmamız 1 ya da 2 yıl alacak.

HER YAŞTAN İNSANI KORUYABİLECEK Mİ?

Öyle olmasını umuyoruz. Bu klinik denemeleri yapmamızın bir sebebi de bu. Özellikler de faz 3 klinik denemeleri. Yaşlı insanlarda hastalığın daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Yaşlı insanların bağışıklık sistemi daha zayıf. Denediğimiz aşıların çoğu genç insanlarda daha iyi çalışırken yaşlılarda o kadar iyi çalışamayabiliyor. Geriye gidip aşıyı özellikle yaşlılar için yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Öyle bir şey yapmak zorunda kalabiliriz.

SARS VE MERS DENEYİMİ NASIL FAYDA SAĞLIYOR?

Şu anda klinik denemelerini yaptığımız aşılar temel olarak 2003 SARS salgını ve 2012 MERS salgınından öğrendiklerimize dayanıyor. O bilgileri şu anda yeniden kullanıyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Yani oyunu şu an önde götürüyoruz çünkü daha önceki salgınlardan öğrendiğimiz çok şeyler var.

İLAÇ ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Şu anda lisansı olan herhangi bir tedavimiz yok. Bu koronavirüse karşı işe yarayan bir ilacımız yok. Klinik denemesi yapılan birkaç ilaç var. İnsanlar farklı ilaçları ve kombinasyonlarını test ediyor. Antiviral bir ilaç olan Remdesivir var Ebole için üretilmişti. Ayrıca işe yaradığını düşündüğümüz sıtma ilaçları var. Bunlar şu anda klinik denemelerde test ediliyor. Bunların işe yarayıp yaramadığını öğrendiğimizde elimizde bazı cevaplar olacak. Bu tedavileri hastalara uygulayabileceğiz. İlk larak ilaçların düzgün bir şekilde işe yaradığından emin olmamız lazım. Tıpkı aşılarda olduğu gibi. Güvenli ve etkili olduklarından emin olmalıyız.

KOVİD-19 TESTLERİ KESİN SONUÇ VERİR Mİ?

Hiçbir test yüzde 100 mükemmel değildir. Bu yüzden insanları yeniden teste sokuyoruz. Şu anda sahip olduğumu zen iyi cevap şu eğer test pozitif çıkarsa insanları karantina altına alıyoruz. Eer semptomları varsa o semptomlara uygun tedaviler uyguluyoruz. Gerçekten pozitif ya da negatif olduklarından emin olmak için tekrar testler yapıyoruz. Neredeyse her ülkenin farklı bir kriteri var. Bu hangi ülke olduğunuza ve salgının durumuna göre değişir. Şu anda ABD'de test yapmak için insanlara semptomları olup olmadığını veya Kovid-19'u olduğunu bildikleri biriyle temasta bulunup bulunmadıklarını soruyorlar.

YAZ AYLARINDA BİTECEK Mİ?

Koronavirüs enfeksiyonları on yıllardır var. Bu virüslerin insanları çok kolay bir şekilde enfekte edebildiğini biliyoruz. Virüsler yaz aylarında azalacak mı? Umuyoruz ki böyle olur. 2003'teki SARS salgınında böyle olmuştu. Yine de bu virüs SARS'tan daha farklı yani şuanda bundan emin değiliz. Umuyoruz ki yaz aylarında vakaların düştüğünü görürüz bunu zaman gösterecek