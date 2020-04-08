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08.04.2020

Son dakika: Aşı geliştirmede kritik aşama Türk bilim insanları corona virüsü izole etti! Peki şimdi ne olacak? İşte yanıtı |Video

son dakika haberi... Ankara ve Kayseri’deki aşı merkezlerinde Türk bilim inşaları yaptığı çalışmalar sonucun corona virüsü izole etmeyi başardı. Aşı geliştirmede kritik anlama gelen bu süreçten sonra peki şimdi ne olacak? Aşı ne zaman insanların kullanımına sunulabilecek? Bundan sonraki aşamalar neler? ‘Corona virüsü izole etmek’ demek ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına konuk olan Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tüm bu soruların yanıtı verdi.

Virüsün izole edilmesinin ne anlama geldiğini anlatan Çalış, "Geliştirilebilecek aşıların ve ilacın bu virüse yapacağı etkinliği ortaya koymak. Elde ettiğiniz bir ürün virüse ne kadar zarar veriyor? Virüsü öldürebiliyor mu? İşte bu aşamalara geçebilmeniz için bu virüsü ayırt etmeniz gerekiyor. Tüm aşı ve ilaç çalışmalarında virüsü izole etmek yani ayırt etmek gerekiyor." dedi.

AŞI VE İLAÇ BULMAK İÇİN TÜRK BİLİM İNSANLARI İLK ADIMI ATTI

Türk bilim inşalarının virüse aşı ve ilaç bulunabilmesi için ilk aşama olan virüsü izole etme yani ayırt etmek aşamasını başarıyla sonuçlandırıldığını söyleyen Çalışkan, çalışmalarda yeni bir sürece girildiğini söyledi.

21 Mart günü virüsün izole edildiğini söyleyen Çalış, "Aykut hocam ve ekibi bu bilgiyi benimle paylaştı. Biz bu gelişmeyi aynı gün Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Şu anda izole edilen virüsün diğer aşamalarına geçildi. DNA haritası çıkarılmaya çalışıyor. Virüsün izole edilmesi çok önemli hatta dünyada Kanada, Amerika, Almanya birkaç yer izole ettiğini söylemişti. Bizde Türkiye'de bunu 21 Mart'ta gerçekleştirdik. Tabi başlangıç aşaması için kritik bir aşama ama faz I, faz II ve faz III aşamaları var. Bu aylar alacak bir süreç tabi ki…" ifadelerini kullandı.

"YENİ GELİŞMELER VAR"

Kırım Kongo aşısı için virüsü izole etmek için 4-6 arasında bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Çalış, corona virüsü ise 21 Mart gibi kısa bir süre içerisinde izole etmenin önemine dikkat çekti. "Birinci basamağın kritik aşaması geçildi. DNA haritalaması için ekibimiz çalışıyor. İnanın biraz önce hocayı aradım bana bile yanıt vermedi çalışmalar süratlen gece-gündüz yüksek güvenlikli laboratuvarlarda sürüyor. Süreci elimizden geldiğince hızlandırmaya çalışıyoruz. DNA haritasıyla ilgili yeni bir takım gelişmelerde var ama bunu söylemek erken… İnşallah yakın zamanda gelişme olunca bunu sizlerle paylaşacağız." dedi.

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