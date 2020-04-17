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17.04.2020

Hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs vaka sayılarında zirve nokta ne zaman görülecek? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz zor zamanlardan geçerken herkesin merak ettiği soru ise "Hayat ne zaman normale dönecek?". Koronavirüs vaka sayıları ülkemizde ne zaman zirve noktasına ulaşıp düşüş eğilimine geçecek? Kadınlar koronaya karşı erkeklere göre daha fazla m dirençli? Siyah maske koruyor mu? Plazma bağışında aranan kriterler neler? Kimler plazma bağışlayabilir? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz zor zamanlardan geçerken herkesin merak ettiği soru ise "Hayat ne zaman normale dönecek?". Koronavirüs vaka sayıları ülkemizde ne zaman zirve noktasına ulaşıp düşüş eğilimine geçecek? Kadınlar koronaya karşı erkeklere göre daha fazla m dirençli? Siyah maske koruyor mu? Plazma bağışında aranan kriterler neler? Kimler plazma bağışlayabilir? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.

BU SEVİYEDEN UZAK GÖRÜNÜYORUZ

Prof. Dr. Osman Erk'in açıklamalarından satır başları;

"Rakamlara baktığım zaman. Vaka sayıları artmaya devam ediyor ama şükür ki kaybettiğimiz insan sayısı can sayısı dünya ortalamalarının oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Hastalık ne zaman pik seviyesine ulaşır? Yani en üst seviyeye ne zaman ulaşır? Bunu kestirmek son derece zor. Biz henüz daha bu seviyeden uzak görünüyoruz. Bizde biliyorsunuz ilk vaka 11 Mart'ta tespit edilmişti. Genel olarak diğer ülkelere baktığımız zaman tabi her ülkenin kendine göre farklı koşulları özellikleri var ama baktığımız zaman yaklaşık olarak iki ay sonra pik seviyeye ulaşma beklenebilir. Bizde de 11 Mart ile ilgili olarak bir hesaplama yapıldığı zaman yine bunun Mayıs ayının ilk haftalarına kadar devam edeceğini söylemek mümkün.

ÇİZGİ DİK SEYREDİYOR

Vaka sayıları artıyor ama vaka artış hızının azalması lazım. Şunu demek istiyorum bir gün vaka sayımız 4 bin ise daha sonraki vaka sayıları 3 bin 500, 3 bin… Bu şekilde bir plato çizebilirsek vaka sayılarında artış hızının azaldığını ve yatay bir plato seviyesine dönebileceğimizi beklemek lazım. Şu anda bizim vaka çizgimiz dik olarak seyretmeye devam ediyor ama bu yataylaştığı taktirde o zaman pik seviyeye ulaşmakta olduğumuzu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Benim değerlendirmeme göre pik seviyeye ulaşmakta biraz daha uzağız gibi gözüküyor.

KADINLAR DA FAZLA MI DİRENÇLİ?

Kadınların bağışıklık sistemi çok daha güçlü. Normal hayatta erkekler daha dışa dönüktür. Daha agresiftir, daha mücadelecidir ama bağışıklık sistemlerine baktığımızda kadınların bağışıklık sistemlerinin son derce güçlü olduklarını görüyoruz. Bu nedenle kadınlarda kanser hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları çok daha az görülür.



SİYAH MASKE KORUR MU?

Polyester ve sentetik maddelerden yapılan maskelerin herhangi bir koruyuculuğu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

PLAZMA TEDAVİSİ ETKİLİ Mİ?

Bu hastalığın tedavisi bu hastalığı geçiren olan kişilerle ilişkili. Tedavisi hastalığı geçirenlerin kanında mevcuttur.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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