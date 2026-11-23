7 yaşındaki kızın ilk kez bindiği bisikleti yerden yere vurdular! O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletiyle park halindeki otomobile sürtmesi üzerine yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araç sahibinin yakınları küçük kıza tepki gösterirken, bir kadın çocuğun bisikletini defalarca yere vurdu. Çevredeki esnafın müdahale ettiği olayda korkuya kapılan küçük kız gözyaşlarına boğuldu. Bisikletin kendisine esnaf tarafından hediye edildiği ve olay günü ilk kez kullandığı öğrenildi. Torununun yaşananlardan psikolojik olarak etkilendiğini ve okula gitmek istemediğini belirten dede Nazmi Sağlam, şikâyetçi olacaklarını söyledi.