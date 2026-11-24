Balıkesir'de sağanak felaketi! Asfalt çöktü, 4 araç çukura düştü

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hamambaşı Mahallesi'nde, Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu çöktü. Park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet oluşan derin çukura devrildi. Yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çukura düşen araçların vinç yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.