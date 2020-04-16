Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye’nin son koronavirüs bilançosunu A Haber’de değerlendirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander Türkiye’deki son koronavirüs bilançosunu değerlendirdi. Prof. Dr. Başar Cander, ‘’ 3-4 günlük süreçte tabloda bizi en çok sevindiren şey rakamların korunuyor olabilmesi. Şuraya dikkat çekmek istiyorum 1.040 entübe hastası yoğun bakım hastalarının içinde. Yani yoğun bakımdaki hastaların toplam rakamı. Bu yoğun bakımdaki hastaların az olması, bizim yoğun bakıma kadar gelen süreçte başarılı olduğumuzu gösteriyor.’’ ifadelerini kullandı.

Bu tabloya baktığımızda, bu tablo iki şey açısından önemli. Birincisi bugün olduğumuz durum, ikincisi gelecekle ilgili nasıl bir yol bizi bekliyor buna bakmamız lazım. Rakamlara tek tek baktığımızda, mesela bugün 40.000 test yapılmış ki test sayısını 5 -10 binlerden 40 binlere getirmiş durumdayız. Bu rakam oldukça iyi, tarama testlerinin artırılması hastalara daha çok test yapılması kontrol açısından önemliydi. Yani biz 20.000'i hedef ve iyi bir şey görüyorduk, 40.000'lere ulaştık.

Dolayısıyla buradaki süreçte bazı ülkeler çok daha önde olabilir ama biz de iyi gidiyoruz. 40.000 rakamı bunu gösteriyor. 4.800 rakamı bugün daha yüksek görünmekle birlikte 40.000'e çıktığı için bunun yaklaşık yüzde 10'dan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada belirgin bir oran kendini koruyor. Bu beklediğimiz bir oran. Çünkü zaten toplumda tespit edemediğimiz vakalar var diyor tablo, yani bunlar bizim davranış modelimizi çok değiştirecek değil yani bugünkü tabloyu ortaya koyuyor.

ENTÜBE HASTALAR YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISININ İÇİNDE

125 kişinin vefat etmesi aslında bizim için çok büyük bir patlama değil. Yoğun bakımda 1.854 hasta var, 1.040 tanesi de entübe, şimdi bu vefat eden hastalar büyük çoğunlukla buradan gelen hastalar. Bu rakamlar bizi ürkütecek rakamlar değil. 3-4 günlük süreçte tabloda bizi en çok sevindiren şey rakamların korunuyor olabilmesi. Şuraya dikkat çekmek istiyorum 1.040 entübe hastası yoğun bakım hastalarının içinde. Yani yoğun bakımdaki hastaların toplam rakamı. Bu yoğun bakımdaki hastaların az olması, bizim yoğun bakıma kadar gelen süreçte başarılı olduğumuzu gösteriyor.