Koronavirüs aşısı en erken ne zaman bulunabilir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıkladı |Video

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi ve aşı çalışmalarında gelinen son gelişmeleri anlattı. Kara, "aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorusuna net yanıt verdi? İşte Prof. Dr. Ateş Kara'nın yaptığı çarpıcı açıklamalar.

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi ve aşı çalışmalarında gelinen son gelişmeleri anlattı. Kara, "aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorusuna net yanıt verdi?

İşte Prof. Dr. Ateş Kara'nın yaptığı çarpıcı açıklamalardan satır başları;

HER ŞEY MÜKEMMEL GİDERSE EKİM AYI...

Türkiye aşı çalışmasının başlarında... Aşı çalışması 10 basamaklık bir yolsa dünyada aşı çalışmalarında üçücü basamağı biraz geçmiş vaziyette... Aşı çalışmalarında her şey tüm basamaklar olumlu giderse belki eylül ekim ayı ama ocak ayından önce beklenmesi zor görünüyor. Her şey mükemmel gitti diyelim belki ilk gerçek anlamda uygulanabilir aşı ekim ayı içerisinde bir küçük insan grubuna yapılabilir ama yaygın olarak kullanımının ocak ayından önce olacağını düşünmüyorum. Aşı bu salgını durdurmadaki en etkili ve tek silah! Aşıya ulaşabilene kadar bireysel izolasyona devam etmeliyiz.

BELKİ BİR HAFTA YA DA BİR AY İÇERİSİNDE...

Bugüne kadar 70'ten fazla yürülen aşı çalışması var. Türkiye'de 4 merkezde yürütülen aşı çalışmaları var biz biraz daha başındayız. Bu 70 merkezin çalışmalarına baktığımızda 3 tanesi biraz daha ileri noktada... Vücuda bu virüsü gösterebilmiş konumda... Bu merkezlerden bir tanesi sanki vücud ona cevap vermiş gibi görünüyor. Ama biz verilen bu verilen cevabın virüsün vücuda girişini durdurur mu? Bu soruya yanıt arıyoruz, sıkıntımız burada... Her şey olumlu giderse önümüzdeki bir hafta ile bir ay içerisinden bu soruya yanıt alabiliriz. Şu anda tüm araştırmacıları gerçek anlamda 7/24 çalışıyor ve öğrendiklerini birbirleriyle paylaşıyor.