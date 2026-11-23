Sarıyer'deki kayıp aslanla ilgili Valilikten açıklama: Somut bulgu yok

A Haber ekranlarında 23 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarının ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama ele alındı. Programda, "Sarıyer'de aslan görüldü mü?", "Aslan bulunamazsa ne olacak?", "Aslanı kim besliyordu, nasıl kaçtı?" ve "Kayıp aslandan iz var mı?" sorularına yanıt arandı. Valiliğin, arama çalışmalarında aslana dair somut bulguya rastlanmadığını ve incelenen yeni görüntülerdeki hayvanın aslan ya da başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini bildirdiği aktarıldı.