Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi

Tüm dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi olarak tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Peki, koronavirüs tedavisi nasıl yapılıyor? Koronavirüs yoğun bakım servislerinde neler yaşanıyor? Türk televizyonlarında bir ilkin altına imza atan ATV Haber ekibi, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi ve çok çarpıcı görüntüler elde etti. İşte, yoğun bakım ünitelerinde koronavirüse karşı verilen savaş.