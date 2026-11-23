Başkan Erdoğan'dan emekli açıklaması! 2027 bütçesinde emeklilere vurgu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 76. toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmelerin yanı sıra Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerin değerlendirildiğini belirten Erdoğan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceklerini söyledi. 2027 yılı bütçesinin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını ifade eden Erdoğan, ekonomide güven ve istikrarın önemine dikkat çekti. Muhalefetin bütçe görüşmelerindeki tutumunu da eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara yeniden sürüklenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.