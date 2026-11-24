Dünyanın dört bir yanında afet alarmı! Sel ve fırtına yıktı geçti

Dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili olan sel ve fırtınalar hayatı olumsuz etkiledi. Güney Cakarta'da sel meydana gelirken Patlayan Boruları Fırtınası olarak anılan hava olayı felakete neden oldu. Brezilya'da 2 kasaba suya gömülürken saatte 114 kilometre hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Nehir taştı, şelale şehri sular altında bıraktı. Florida'da ise ulusal muhafızlar sahaya indi.