Başkan Erdoğan: Bizi “kur-faiz-enflasyon” şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomide tarihi bir mücadele verildiğini belirterek, "Bizi “kur-faiz-enflasyon” şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomide tarihi bir mücadele verildiğini belirterek, "Bizi "kur-faiz-enflasyon" şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"SON 1,5 YILDA EKONOMİDE TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Bunlar acaba buradan bir şey çıkarabilir miyiz, bunun gayreti içerisindeler. Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan başlığıdır. Diğer alanlarda ne yaşarsak yaşayalım, ekonominin dinamiklerini hep güçlü tutmaya özen gösterdik. Son 1,5 yılda ekonomi alanında gerçekten çok büyük ve tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi en az sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekâtlar kadar önemli kabul ediyoruz. Bilindiği gibi 2018 Ağustos ayında, tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldık. Bu saldırılar, daha sonra da farklı yol ve yöntemlerle devam etti.

"EKONOMİK GÖSTERGELERDE AĞUSTOS 2018 DÖNEMİ ÖNCESİNİ YAKALADIK"

Aldığımız tedbirlerle, hamdolsun, spekülatif kur saldırılarının öncüsü olduğu bu tuzağı bozduk ve sebep olduğu tahribatı önemli ölçüde giderdik. Ekonomik göstergelerde Ağustos 2018 dönemi öncesini yakaladık, hatta pek çok alanda daha iyiye gittik. Bizi "kur-faiz-enflasyon" şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık. Bu tablo, dünyanın önde gelen finans kuruluşları başta olmak üzere herkesin Türk ekonomisine olan bakışını olumlu yönde değiştirdi. Ülkemizle ilgili büyüme tahminleri, sürekli olarak yukarı yönde revize ediliyor.