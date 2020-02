Başkan Erdoğan: FETÖ’ye karşı savaş açan ve terör örgütü ilan eden şahsım ve AK Parti’dir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ ile amansız bir savaş tutan 2010 itibarıyla biziz." dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüden sert sözlerle yüklenen Erdoğan "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasında bulundu. Konuşmasında Gezi davasındaki beraat kararlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Olaylar sivil kalkışma halini almıştı! Bir manevrayla dün beraat ettirmeye kalktılar" şeklinde konuştu. Ayrıca Erdoğan, "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'dan İdlib harekâtı mesajı da geldi ve "Bir gece ansızın gelebiliriz. Harekât an meselesidir!" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Manisa'daki dünkü depremden dolayı tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum.



FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARI VE YENİ DARBE TARTIŞMALARI



FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hala sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu ülkede FETÖ meselesinin çok eski derin sosyal, ekonomik ve kültürel sebeplerinin olmadığını bilmeyen yoktur. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden ve ona karşı savaş başlatan şahsım ve AK Parti'dir.

"FETÖ SAVUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTILAR"



Şunu da çok açık net söyleyeyim FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan da nefret ederdi. Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Halbuki bu ülkede vesayet güçleri FETÖ'ye yıllarca dokunmamışlardır. Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra birden karşımıza FETÖ savunucusu olarak çıkmışlardır.





"FETÖ İLE AMANSIZ BİR SAVAŞ TUTAN 2010 İTİBARIYLA BİZİZ"

Bizim bu zırvalara cevap vermemizin tek sebebi ise millete olan saygımızdandır. Meydanı milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız. Türkiye'nin tarihinin en önemli mücadelelerini verdiği şu günlerde iftiraları atanları yüzlerine çarpacak ve tarihe gömeceğiz. Tahmin edemediğimiz husus CHP'nin ve yıllarca bu gibi çevrelere karşı gibi görünene çevrelerin bir anda karşımıza çıkmasıydı. Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok ama Erbakan hocamın bunlarla görüşmediğini ifade ettim liderler arasında bunlarla görüşmeyen yoktur. Ve irtibatları ileri derecededir. Biz ülke yönetimini devraldığımızda ordunun emniyetin ve yargının kritik noktaları bu örgüt tarafından zaten işgal edilmişti. Hem siyasette hem bürokrasi de tespit ettiğimiz FETÖ'cüleri süratle tasfiye etmeye başladık. Ama FETÖ ile gerçek anlamda amansız bir savaşa tutunan tektir. 2010 itibari ile o da biziz.







"ŞAHSIMI ÖLDÜRMEK İÇİN ÖZEL YETİŞTİRİLMİŞ TİMLERLE ARAYANLAR KILIÇDAROIĞLU'NA BU ŞEFKATİ NE İÇİN GÖSTERDİLER"

Tankların arasında VIP nizamiyesinden uğurlanan kim Bay Kemal Kılıçdaroğlu… Haberim olsaydı ben de beklerdim diyor bütün milletin haberi var on binler havalaminanında ama bay Kemal'in kulağı duymadı. Gitti Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içti. Biz tankların karşısındaydık milletimle beraber biz havalimanındaydık. Şahsımı öldürmek için özel yetiştirilmiş timlerle arayanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şefkati ne için gösterdiler. İnsan bu şahsın evinin bir köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil.







"BEN BU TOPRAKLARDA DOĞDUM BU TOPRAKLARDA ÖLECEĞİM"

Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu ben o kardeşimize dedim ki ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim. Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olmuş olsaydı o zaman bunlar bizi oralarda vuracaktı. Ama helikopterimiz kalktı biz oradan Dalaman'a Dalaman'dan da İstanbul'a ulaştık. Ey Kılıçdaroğlu sen hala milleti aldatmakla meşgulsün. Kontrollü darbe, doğru kontrol sizde ama başaramadınız. şayet darbe başarılı olsaydı Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkarılacaktı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık'la hızlanmış 15 Temmuz'dan sonra da zirveye çıkmıştır. Bunun adı örgütün kendisine verdiği kamikaze görevini yerine getirmektir.



"CHP GENEL MERKEZİNE YETERİ KADAR BAKILMADIĞI ANLAŞILIYOR"

FETÖ tehdidi konusunda kurumlarımızı harekete geçirdikten sonra dahi gerçek şemayı ortaya çıkarmakta zorlandık. Bunun ucu Türkiye'de değil bunun ucu dışarıda. Böylesine karmaşık bir yapının kendi kendine büyüyüp serpilmediği açıktır. Devlet FETÖ'yü her yerde elbette izlemiştir. Ama CHP genel merkezine yeteri kadar bakılmadığı anlaşılıyor.

Kılıçdaroğlu ve avanesi milli iradeye saldırarak kendi namuslarını ayaklar altına almaktadır. 17-25 Aralık'tan sonra yargıda verilen mücadele olmasaydı 15 Temmuz'dan sonra gerekli mücadeleyi hukuk alanında veremezdik. FETÖ'nün 40 yıllık birikimine riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil mi? Biz 160 ülkede bunları (FETÖ) kovalıyoruz. Ulaştığımız tüm liderlere bunları bize verin diyoruz. Eğer 15 Temmuz yapılmasaydı bir süre sonra FETÖ'nün tasfiyesini zaten hızlandırmış olacaktık. Hala 15 Temmuz neydi ne dediği tartışması yapan hala 15 Temmuz'u anlayamamış gibi davranan zihniyet bizzat bu işin parçasıdır. Biz kimin ne dediğine bakmadan bu kervanı yürütecek FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz.

GEZİ PARKI DAVASINDAKİ BERAAT  KARARLARINA SERT TEPKİ:! "SADECE LANET OKURUM"

Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başlayan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil kalkışma hareketini almıştı. Şimdi her şeyi ekranda izlediniz. Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün saldırıları gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.







"BAY KEMAL İŞTE BU POSTERLERİ SENİN TAKIMIN TAKTI"

12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere taşınacak. Bunu PKK terör örgütünün oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile orada bir şov başlatılacak. Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli bakınız bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır. Sevsinler senin aydınlık gençlerini bunlar tamam ile sayenizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş kişileri resimlerin AKM'ye asan sizler değil miydiniz? Taksim meydanında anıta bu posterleri kimler geldi astı. Bay Kemal işte bu posterleri senin takımın taktı. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok bizim bu vatan için fedai can edecek gençlere ihtiyacımız var. Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Her kim bu olayları masum bir çevre olayı olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin düşmanıdır. 15 Temmuz saldırı girişimi aynı saldırı silsilesinin devamıydı hamdolsun bu ihaneti de milletimizle birlikte boşa çıkardık. Bugün Suriye'de verdiğimiz mücadeleyi de bu silsilenin bir parçası olarak görüyoruz. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde bu kalkışmaya kalkanların hükmü asla değişmeyecektir.



İDLİB HAREKATI MESAJI: "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ, HAREKAT AN MESELESİDİR"

Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.





"REJİME VE ONU CESARETLENDİRENLERE İDLİB'İ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.



LİBYA AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur.



Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır, haklı bir karardır, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor. Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz.



EKONOMİ MESAJI



Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi mücadele veriyoruz. 2018 Ağustos ayında tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldık. Bu saldırılar farklı yol ve yöntemlerde devam etti. Bu tuzağı bozduk ve giderdik. Ekonomik göstergelerde Ağustos 2018 öncesi dönemini yakaladık. Bizi kur faiz enflasyon üçgenine alarak teslim almak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı bozduk. Enflasyonu ve faiz düşürme konusundaki kararlığımızı yeni tedbirleri devreye sokarak sürdürüyoruz. Ekonomide sağlanan güven ortamı özel sektör yanında kamu borçlanma maliyetlerini de fevkalade düşürmüştür. Sanayi üretimimiz 2019 yılında yüzde 8,6 artarak son dönemlerin rekorunu kırdı.

Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu bankaların aldıkları ücret ve komisyonlara ilgili gereken adımlar da atıldı. Hiç kimse kredi tahsisinden kredi kapatmaya kadar pek çok kalem altında sürekli ve sürpriz ücretler ödemek zorunda kalmayacak.

Türkiye'de bunca güzel şey olurken birileri sırf milletin moralini bozmak için ülkemizin saman ithal ettiği yalanını utanmadan tekrarlayabiliyor. Açıkçası bu tür çapsızlıklarını gördükçe SSK'nın nasıl batırıldığını da anlıyoruz. Hayatları yalan olanların saman gibi bir konuyu dahi buna alet etmelerinin takdirini milletimize bırakıyoruz.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABERLER

Biz kurulduğumuz günden beri milletimizin karşısına sadece eserlerimizle hizmetlerimizle başarılarımızla çıktık.

İnşasını tamamladığımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Kütüphanemizi yarın hizmete açacağımızı buradan duyurmak istiyorum. İkramlarımız sadece yarın değil her gün ücretsiz olacak. 24 saat burası gençlerimizin hizmetindedir.

Gelelim bir başka müjdeye. Sondaj gemilerimizle ilgili şimdi Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimiz bu yıl içinde sondaja başlayacak.