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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 17:50
Son dakika | MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında aralarında sözde sorumluların da olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada!
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