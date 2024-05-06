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Rusya'dan Batı'ya gözdağı gibi tatbikat! Rusya nükleer savaşa mı hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 16:32
Rusya ve Batı ülkeleri arasında son dönemde gerilim yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı da Batılı tehditlere karşı, Rus ordusunun 'taktiksel nükleer silahların da yer alacağı' bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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