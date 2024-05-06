Rusya'dan Batı'ya gözdağı gibi tatbikat! Rusya nükleer savaşa mı hazırlanıyor?

Rusya ve Batı ülkeleri arasında son dönemde gerilim yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı da Batılı tehditlere karşı, Rus ordusunun 'taktiksel nükleer silahların da yer alacağı' bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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