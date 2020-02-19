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19.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Gezi Parkı Davası kararına ilk tepki |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gezi Parkı Davası'nda verilen tartışmalı karara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gezi Parkı Davası'nda verilen tartışmalı karara sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI DAVASI KARARI

Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başlayan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil kalkışma hareketini almıştı.

Şimdi her şeyi ekranda izlediniz. Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün saldırıları gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.

12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere taşınacak. Bunu PKK terör örgütünün oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile orada bir şov başlatılacak.

Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli bakınız bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar.

Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.

Son dakika: Başkan Erdoğan: FETÖ’ye karşı savaş açan ve terör örgütü ilan eden şahsım ve AK Parti’dir SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: FETÖ'YE KARŞI SAVAŞ AÇAN VE TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDEN ŞAHSIM VE AK PARTİ'DİR

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Izleyici almanya Izleyici almanya

Bu chp zihniyeti lanetliyorum turkiyeyi yikarsa bunlar yikar

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evet0
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cevapla 19.02.2020 12:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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