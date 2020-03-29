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Avrupa Birliği İtalya'yı koronavirüs mücadelesinde yalnız bırakmıştı! İtalyan vatandaşlar AB bayraklarını yaktı |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktıkları görüldü. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya, salgının en çok etkilendiği ülke konumunda. Avrupa Birliği ise İtalya ve İspanya gibi salgından şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere sırtını dönüp yalnız bırakmıştı.
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