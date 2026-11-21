Van'da turizm şöleni! 15. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yöresel lezzetler ve kültürel miras görücüye çıktı

Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, üçüncü ve son gününde de renkli görüntülere sahne oluyor. 5 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 92 firmanın katıldığı dev organizasyondaki coşkuyu A Haber muhabiri Nazlı Timur aktarırken, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri olan Doğubayazıt standında günde 3 bine yakın kase ücretsiz dağıtılan Grar çorbası ziyaretçilerden tam not aldı.