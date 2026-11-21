Dünyanın en büyük çikolata müzesi İstanbul'da! Yüzde 99'u çikolatadan oluşan eserler gerçeklerini aratmıyor

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve içerisindeki neredeyse tüm eserlerin çikolatadan ya da şekerden yapıldığı dünyanın en büyük çikolata müzesi, ziyaretçilerine benzersiz bir görsel şölen sunuyor. 15 yıl önce kurulumuna başlanan ve yüzde 99'u çikolatadan oluşan dev müzede Sultanahmet Meydanı'ndan Mescid-i Aksa'ya, Milli Mücadele kahramanlarından dünya miraslarına kadar yüzlerce eser gerçeğini aratmayan detaylarıyla büyülüyor.