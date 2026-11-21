Somuncu Baba, 614. vuslat yılında Aksaray'da anıldı! Bakan Çiftçi ve Bilal Erdoğan programa katıldı

Anadolu'nun manevi mimarlarından İslam âlimi Somuncu Baba, 614. vuslat yılında Aksaray'da düzenlenen programla anıldı. Anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, Anadolu'yu yurt kılan gönül sultanlarının manevi mirasına dikkat çekildi.