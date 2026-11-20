Ney ustasından örnek proje! Doğada azalan kamışları korumak için özel bahçe kurdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ney ustası Ali Karayanık, doğada giderek azalan ney kamışlarını korumak amacıyla narenciye bahçesini özel bir kamış yetiştirme alanına dönüştürdü. Yıllardır kendi yetiştirdiği kamışlardan ney yapan Karayanık, şimdi de ilçeye bir ney müzesi kazandırmayı hedefliyor. Dünyada bir ilk olduğu belirtilen bu özel girişimin hikâyesini, A Haber ekranlarında yayınlanan "Bir İnsan Bir Hikâye" programında Halil İbrahim Uğur'un anlatımı ve kameraman Okan Can Sapkayalı'nın görüntüleriyle izliyoruz.