100 yıllık ticaretin kalbi Bursa Kapalıçarşı'ya yoğun ilgi!

Yüzyıllardır ticaretin kalbinin attığı Türkiye'nin en köklü ticaret merkezlerinden tarihi Bursa Kapalıçarşısı, farklı şehirlerden ve dünyadan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. A Haber muhabiri Fatih Mısır'ın sorularını yanıtlayan Bursa Tarihi Hanlar Birliği Başkan Yardımcısı Mesut Ceylan, 450 dönümlük dev alana yayılan tarihi çarşının bilinmeyen özelliklerini, UNESCO mirası Hanlar Bölgesi'ni ve 1491 yılında kurulan Kozahan'ın ipek ticaretindeki tarihi rolünü tüm ayrıntılarıyla anlattı.