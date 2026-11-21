Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA: Türk mühendisliğinden tarihi başarı

Türkiye, savunma sanayisinde bir kez daha tarih yazıyor. Gökyüzünün yeni gücü KIZILELMA artık envanterde. Türk mühendisliğinin, azminin ve millî iradenin eseri olan bu başarı, yalnızca bugünün değil, geleceğin de habercisi. KIZILELMA, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda gururla yükselen yeni bir simge. Peki, KIZILELMA'yı dünyada ilk sıraya yerleştiren başarı ne?