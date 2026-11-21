HGS'de icra takipleri durduruldu: Avukatlık ve icra dönemi bitti

Milyonlarca sürücünün tepkisine yol açan HGS'deki icra kıskacına neşter vuruldu. Özel otoyol işletmelerinin başlattığı avukatlık ve icra takipleri durdurulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa ceza vermek değil" ifadelerini kullandı. Peki, mağduriyetler nasıl giderilecek ve yeni süreçte hangi düzenlemeler hayata geçirilecek? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, konuya ilişkin merak edilen tüm detayları aktardı.