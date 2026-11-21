Sahte polis tuzağına ağır darbe: Yaşlı kadından 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyası alan şebeke çökertildi

Gerek yetkililerin uyarıları gerekse basında çıkan birçok habere rağmen dolandırıcılara inanan vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor. Bu kez Ataşehir'de yaşlı bir kadını hedef alan şebeke, 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin nefes kesen takibiyle çökertilen şebekeye yönelik operasyonun tüm detaylarını, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.