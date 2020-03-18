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18.03.2020

Acil servislerde 'korona' düzenlemesi! Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Uzman isim canlı yayında yorumladı |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde hangi tedbirler alındı? Covid-19 hastalarına acil servislerde nasıl müdahale ediliyor? Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz?Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Son dakika: Ankarada koronavirüs corona virüs toplantısı Başkan Erdoğan açıklama yapacak |Video SON DAKİKA: ANKARA'DA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TOPLANTISI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK |VİDEO
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde! Son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında anlattı |Video TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN KRİTİK DÖNEMDE! SON DURUM NE? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ, CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
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