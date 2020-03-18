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Acil servislerde 'korona' düzenlemesi! Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Uzman isim canlı yayında yorumladı |Video
Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde hangi tedbirler alındı? Covid-19 hastalarına acil servislerde nasıl müdahale ediliyor? Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz?Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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