Emekli maaşı ve asgari ücrette zam senaryoları! Hangi rakamlar masada?

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamlara çevrildi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri, en düşük emekli aylığı beklentisini, kök maaş sorununu ve asgari ücretteki olası zam senaryolarını değerlendirdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Prim ve gün sayısı emekli aylıklarını nasıl etkileyecek? Yeni asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor?