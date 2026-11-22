Tezgahlarda balık bereketi! En lezzetli balık hangisi, fiyatlar nasıl?

Balık tezgahlarında bereket yaşanırken vatandaşların gözü hem fiyatlara hem de mevsimin en lezzetli balıklarına çevrildi. Peki, bu dönemde ağlara en çok hangi balık türleri takılıyor? Balık fiyatlarında son durum ne? Hangi mevsimde hangi balık tüketilmeli ve taze balık nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, balık tezgahlarındaki son durumu ve merak edilen ayrıntıları aktardı.