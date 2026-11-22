Denizli'de kestanelerin lezzet sırrı! Bir ay eğrelti otunda bekletiliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde hasat edilen kestaneler, kendine özgü tat ve aromasını kazanması için geleneksel bir yöntemle yaklaşık bir ay boyunca eğrelti otlarının altında bekletiliyor. Bekleme sürecinin ardından iş makineleri yardımıyla dış kabuklarından ayrılan kestaneler, sofralara ulaşmak üzere hazırlanıyor. Bölgedeki kestane üretiminde uygulanan bu yöntem, hasattan sofraya uzanan sürecin dikkat çeken aşamalarından birini oluşturuyor.