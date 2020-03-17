İtalya'daki Türk doktordan gençlere koronavirüs (corona virüs) uyarısı |Video

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Ölüm ve vaka oranları bakımında salgını ortaya çıktığı Çin'den sonra ikinci sırada olan İtalya'daki son durumu A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualaono anlattı. Gualaona, "30 yaş altı bireylerin koronavirüs bağlatılı ölüm oranını yüzde sıfır" diyerek gençlere güzel haber verirken bir de hayati uyarıda bulundu.

İtalya'da yaşana Türk doktor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualaono yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle gençleri uyardı.

İtalya'da 30 yaş altındaki bireylerde yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranının sıfır olduğunu söyleyen Gualaona, "Bu bireylerin hasta olmadığı anlamına gelmez. Aksine hasta olduğu ve bu virüsü farkında olmadan taşıyıcısı olduğu anlamına gelir. Bu tür bireyleri 14 gün boyunca hastalığı yaymamak adına ailesindeki risk altındaki yaşlı bireylerle daha dikkatli bir şekilde temas kurmalı." dedi.