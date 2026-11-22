Ara tatil sona erdi! 18 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 9 günlük tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Öğrenciler, birinci döneme kaldıkları yerden devam ederken yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.