Murat Kurum'dan COP31 değerlendirmesi: "Sonuç odaklı yaklaşımla konferansa yön verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yenilenebilir enerjinin artırılması, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi ve karbon yakalama projelerine değinen Kurum, konferansta sonuç odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Bazı ülkelerin iklimle ilgisi olmayan konuları müzakere sürecine taşıyarak ilerlemeye engel olduğunu belirten Kurum, “Bir kelimeye takılıp dünyadan güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir” dedi.