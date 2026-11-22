Öğretmenler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk! En çok hangileri tercih ediliyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde çiçekçilerde hareketlilik başladı. Öğretmenlerine hediye almak isteyen öğrenciler ve veliler, çiçekçilerin yolunu tuttu. Tezgahlarda birbirinden farklı çiçekler alıcılarını beklerken bu yıl en çok tercih edilen türler de belli oldu. Peki, Öğretmenler Günü için hangi çiçekler öne çıkıyor? Öğrenciler ve veliler öğretmenlerine hangi çiçekleri almayı tercih ediyor?