MHP'li Feti Yıldız'dan süreç yasası açıklaması: Bu bir af değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör örgütü mensuplarına yönelik bir af düzenlemesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Yıldız, silah bırakmanın yetmez olduğunu, sahada teyit şartı bulunduğunu belirtti. Terörün Türkiye'ye 2,3 trilyon dolarlık maliyeti olduğunu ifade eden Yıldız, geride kalan 40 yıla dikkat çekerek "40 yılın hesabını huzurlu gelecekle vereceğiz." dedi.