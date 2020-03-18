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Son dakika: Ankara'da koronavirüs (corona virüs) toplantısı Başkan Erdoğan açıklama yapacak |Video
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs (corona virüs - Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından alınan tedbirler arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında alınacak sağlık ve ekonomi yönünden yeni tedbirler açıklanacak. Yeni gelen habere göre ise Başkan Erdoğan "Eşgüdüm Toplantısı" öncesi saat 14'te açıklamalarda bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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