İkinci konut için kredi düzenlemesi! 5 milyon TL'lik evde kredi hesabı değişti

BDDK'nın 19 Kasım'da konut kredilerine yönelik yaptığı düzenleme, ev almak isteyenler için kredi kullanımında yeni bir dönemi başlattı. Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Güzelgün, 5 milyon TL değerindeki C sınıfı bir konut üzerinden verdiği örnekte, daha önce 1 milyon TL kredi kullanılabilirken yeni düzenlemeyle bu tutarın 4 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Ancak kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına konut bulunanların ikinci ev için kullanabileceği kredi tutarının yüzde 75 oranında azaltıldığını ifade etti. Güzelgün, krediye erişimin kolaylaşmasının konut fiyatları üzerindeki olası etkilerini de değerlendirdi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün ile BDDK'nın konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemesini, kredi oranlarını ve uygulamanın konut piyasasına olası etkilerini ele aldı.