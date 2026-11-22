Öğretmenliği bıraktı, besiciliğe başladı! Tek pişmanlığı şaşırttı

Amasya'da özel bir okulda bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Berkhan Subaşıoğlu, mesleğini bırakarak hayvancılığa yöneldi. Kendi çiftliğini kuran Subaşıoğlu, 10 inekle başladığı besicilikte hayvan sayısını 3 yılda 30'a çıkardı. Hayallerinin peşinden giderek yeni bir hayat kuran genç besici, tek pişmanlığının hayvancılığa daha önce başlamamak olduğunu söyledi. Öğretmenlikten besiciliğe uzanan bu dikkat çekici başarı hikâyesi, A Haber ekranlarına taşındı.