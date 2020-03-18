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Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs sebebiyle 89 yaşında bir erkek vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtirken test sonuçları pozitif çıkan 51 kişinin daha olduğunu ve toplam hasta sayısının 98'e yükseldiğini belirtti.
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