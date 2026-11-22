Dünyanın dini haritası değişiyor! 2035'te Müslüman nüfus öne mi geçecek?

Dünya nüfusundaki artış, dini toplulukların nüfus dağılımına ilişkin tahminleri yeniden gündeme taşıdı. ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun analizinde, Müslüman nüfusun 2035 yılında Hristiyan nüfusu geride bırakarak dünyanın en büyük dini topluluğu haline geleceği öne sürüldü. Peki, küresel dini nüfus dağılımı nasıl değişiyor? Araştırmada dikkat çeken 2035 tahmini neye dayanıyor?