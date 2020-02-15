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15.02.2020

CHP’li Özgür Özel’in skandal sözleri! İşçiler pazartesi günü hukuk mücadelesi başlatacak

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra göreve gelen CHP’li belediye başkanlarının ilk hedefi alın teriyle ekmek paralarını kazanan işçi kesimi oldu. Belediyede çalışan ve hizmet üreten insanların ekmekleriyle oynandı ve işçi kıyımı yapıldı. CHP’li belediyelerde 13 binden fazla insan işte atıldı. İnsanların belediyeler önünde ekmek paraları için nöbetleri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den skandal sözler geldi. Özgür Özel, işçiler için “Bankamatik asalakları” dedi ve büyük tepki çekti. Bu ifadeleri duyan ve İBB önünde nöbetini sürdüren işçiler hem üzüldüler hem de büyük bir şok geçirdiler. İşçiler, Meclis’te bulunan bir ismin böyle bir ifade kullanmasını kabul edemediklerini dile getirdi. A Haber canlı yayınında konuşan isçiler, “Çok üzücü ifadeler. Çok rencide edici.16 milyon insana hizmet eden ve gece gündüz çalışan işçilere hakaret etmesi doğru bir şey değil.” dedi. Kepçe operatörü olduğunu ifade eden ve belgesini gösteren bir işçi, “Bunları asalaklara vermiyorlar. Kendisiyle pazartesi günü hukuk yoluyla görüşeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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