07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya gidiyor! Tarih belli oldu

İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya gidiyor! Tarih belli oldu

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 12:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını açıkladı. Bakan Kacır, uçuşun 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
MHP lideri Bahçeli ile Özel görüşmesi başladı
MHP lideri Bahçeli ile Özel görüşmesi başladı
Gazzelilerin son sığınağı vuruluyor!
Gazzelilerin son sığınağı vuruluyor!
Duvar değil köprü inşa etmeliyiz
"Duvar değil köprü inşa etmeliyiz"
Gazze’ye giden tek yol kapandı
Gazze’ye giden tek yol kapandı
Refah planı! Şeytanın hesabı başka...
Refah planı! Şeytanın hesabı başka...
10 milyon metreküp yığın kaydı!
10 milyon metreküp yığın kaydı!
6’lı masada 3’lü veda!
6’lı masada 3’lü veda!
Zehir tacirlerine geçit yok!
Zehir tacirlerine geçit yok!
Diplomasi trafiği! Programında ne var?
Diplomasi trafiği! Programında ne var?
Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı
Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster