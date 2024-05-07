07 Mayıs 2024, Salı
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İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya gidiyor! Tarih belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını açıkladı. Bakan Kacır, uçuşun 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu.