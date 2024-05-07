Ankara’da gözlerin çevrildiği görüşme! Bahçeli ve Özel’in gündeminde ne var?

Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Peki iki liderin gündeminde neler var? Görüşmeden hangi konular öne çıkar? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

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