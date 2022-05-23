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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 23.05.2022 12:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Denizaltılarımız su altında 3 gün görev yapabiliyor. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız." dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Milli güvenlik konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. İsveç'in yaptırımını hiçbir şekilde kenara koyamayız." ifadelerini kullandı.
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