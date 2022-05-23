Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Denizaltılarımız su altında 3 gün görev yapabiliyor. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız." dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Milli güvenlik konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. İsveç'in yaptırımını hiçbir şekilde kenara koyamayız." ifadelerini kullandı.

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