Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni reform paketlerini Meclis'e sunmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek amacı Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bu muhalefete milletimiz iktidarı vermez." diyerek CHP'yi sert dille eleştirdi. "Bunlara göre milletin yüzde 75'inin tamamı militan." diyen Erdoğan, "Milletimiz kendisine militan diyen bu zata dava açmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesi yapacağız." diye konuştu.