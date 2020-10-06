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Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

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Giriş: 06.10.2020 09:12
Güncelleme:06.10.2020 09:26
Son dakika haberi... Azerbaycan Ordusu’nun Cebrail’de ilerleyişi sürüyor. Cebrail’e bağlı 3 köy (Şıheli Ağalı, Sarıcalı, Mezre) özgürleştirildi. Şimdiye kadar 25 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. A Haber ekibi harekatın başından beri sıcak bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Azerbaycan askerleri canlı yayında “Karabağ bizimdir bizim kalacak” sloganları attı. Bir asker canlı yayında Erkan Tan’ın meşhur sloganı “Ver mehteri Türkiye” diye seslendi. Canlı yayında mehter marşı çalınınca askerler coşkuyla karşılık verdi.

Karabağ Harekatı 10. gününde devam ediyor. Azerbaycan Ordusu'nun Cebrail'de ilerleyişi sürüyor. Cebrail'e bağlı 3 köy (Şıheli Ağalı, Sarıcalı, Mezre) özgürleştirildi. Şimdiye kadar 25 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. A Haber ekibi harekatın başından beri sıcak bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı.

Azerbaycan askerleri canlı yayında "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI İZLEMEK İSTİYORUM

A Haber'e konuşan bir asker, "Karabağ bizimdir zafer bizimdir. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Benim en büyük hayalim Karabağ azad olsun. Bir Galatasaray – Karabağ maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"VER MEHTERİ TÜRKİYE"

Bir asker canlı yayında Erkan Tan'ın meşhur sloganı "Ver mehteri Türkiye" diye seslendi. Canlı yayında mehter marşı çalınınca askerler coşkuyla karşılık verdi.

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