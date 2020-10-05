Son dakika: Bahçeli’nin ‘Nahçıvan’ açıklaması ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de açıkladı: Nahçıvan'ın Azerbaycan’a bağlanması...
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır, acildir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Nehçıvan'ın Azerbaycan'a bağlanması mümkün mü? Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında açıkladı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.
Azerbaycan adım adım zafere ilerlerken işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır, acildir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Nehçıvan'ın Azerbaycan'a bağlanması mümkün mü? Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında açıkladı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA BİR SAVAŞ YOK!
İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Askeri strateji olarak baktığımızda Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir savaş yok. Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını kurtarmak istemektedir. Dikkat ederseniz Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor.
NEDEN NAHÇIVAN ÖNEMLİ?
Bildiğiniz gibi özerk bir cumhuriyet ve 1921 burada görüldüğü gibi Ermenistan – Azerbaycan – Gürcistan sınırı bir defa Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yapılan Moskova anlaşması ve onun akabinde Kars anlaşmasıyla sınırını çizdiler. Baktığımızda ardıl devlete göre 3 ana devlet yani Azerbaycan – Ermenistan ve Gürcistan bu anlaşmalara bağlıdırlar. Mustafa Kemal ekibini Moskova'ya gönderdiğinde şunu söylüyor "Dikkat edin paşalar Nahçıvan Türk kapısıdır" diyorlar Sovyetler işgal ederse ne yapacak "Kapıyı açık tutacaksınız" diyor. Nahçıvan Türk kapısıdır bu hususu nazar itibarı alarak elinizden geleni yapınız diyor. Döndükten sonra Nahçıvan Türkiye'ye bırakıldığında "Paşam Nahçıvan'ın üzerinde elimizden geleni yaptık" diyor.
NAHÇIVAN'IN AZERBAYCAN'A BAĞLANMASI...
Neden çok önemli? Mevcut çatışmayı Ermenistan Nahçıvan'a bir şekilde yaymak isterse bu durumda Türkiye buna müdahale eder. Ancak hukuken Nahçıvan 12 Kasım 1905 anlaşması ile anayasa olarak özerk bir cumhuriyet olmuştur.
Nahçıvan'ın önemi gördüğünüz gibi hem Ermenistan hem İran arasındaki çok önemli bir stratejik bir yer sahip olup bir taraftan da dağlık bir arazi olmasıdır ve dikkat ederseniz asıl mühim olan Laçin koridorunun muhafaza edilmesidir. Azerbaycan'a bağlanması ancak iki tarafın iradesiyle olur hukuken.
PAŞİNYAN BİN PİŞMAN DURUMDA
Askeri üstünlük motivasyon ve silah gücü olarak Azerbaycan ordusundadır. Ama en önemlisi hukuki meşruiyettir. Kendi topraklarını savunmaktadırlar. Paşinyan bin pişman durumda Rusya yardım etmiyor. Fransa bir şekilde sadece para gönderiyor. Ben çok kısa sürede Azerbaycan ordusunun bütün hedefleri ele geçireceğini düşünüyorum.