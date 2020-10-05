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Azerbaycan Türkü sanatçı Azerin A Haber'de! ''Başkan Erdoğan'ın desteği çok gurur verici''

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Giriş: 05.10.2020 23:18
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin A Haber'de açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ordusunun kutlu yürüyüşünü ve Dağlık Karabağ'daki haklı mücadeleyi değerlendirirken Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği desteğin çok gurur verici olduğunu belirtti.

Azerin şu ifadeleri kullandı:

Her gün daha güzel haberler alıyoruz. Bundan birkaç saat önce Cumhurbaşkanımız hürmetli İlham Aliyev'in bir twitini gördüm ve biraz daha mutlu oldum. Cebrail bölgesinin birkaç kenti daha Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin elindedir. Orada artık Azerbaycan bayrağı dalgalanır, her gün zafer dolu haberlerle uyanıyoruz ve her gün de yeni haberler bekliyoruz. Elbette ki bugün her iki Cumhurbaşkanımızın ikisi de benim Cumhurbaşkanım sayılır. Sayın Erdoğan'ın toplantıdan sonraki açıklamalarını dinledim, yeniden Karabağ ile ilgili konuştu ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Bu elbette ki çok önemlidir ve çok onur vericidir. Düşünüyorum ki bundan sonra da biz zafer haberleri alacağız çünkü bizim kahraman yiğit askerlerimiz bugün çok büyük bir ruh yüksekliği ile öz yurdunu, öz ocağını düşman işgalinden kurtara kurtara Azerbaycan bayraklarını dalgalandıracak.

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