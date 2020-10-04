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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

Son dakika haberi... yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör , A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü / içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve 'yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

Yavuzaslan, Ermeni tarafının savaşı diğer bölgelere taşımak istediğini belirtti. Azerbaycan'ın hızlı ilerleyişinin Ermenistan'ı bu yollara yönelttiğini vurguladı.

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ AÇIKLADI

Ermenistan'ın Suriye'nin kuzeyinden Lübnan'dan ve başka bölgelerden getirdiği terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi ve bunlardan bazıları da burada bulunan Ermeni ordusunu kontrol etmeye başladılar. Olası ihtimaldir ki bu yeni gelen unsurlar terör örgütü PKK'nın yıllardır yaptığı kes kopyala yapıştır yöntemiyle Azerbaycan topraklarında uygulanmaktadır. Artık Ermeni ordusu paramilitarist terör örgütlerinin kontrolüne geçmek üzere. Ben bunu hem dünya kamuoyuyla hem Türkiye kamuoyuyla ilk defa sizinle paylaşmak istiyorum.

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR

Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum.

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

İŞGALCİ ERMENİSTAN ORDUSU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNE GİRİYOR

1992'de Hocalı katliamına katılan Ermeni unsurları "92'de biz Azerbaycan Türkleriyle savaşıyorduk Azerbaycanlıların bizim ne kadar ciddi olduğumuzu anlamamız için Hocalı'da sivil katliam yaptık" diyorlar. 92'de yaptıklarını tekrar yapmak istiyorlar. İşgalci Ermenistan ordusu terör örgütünün kontrolüne giriyor.

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Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

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