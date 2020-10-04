A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ AÇIKLADI

Ermenistan'ın Suriye'nin kuzeyinden Lübnan'dan ve başka bölgelerden getirdiği terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi ve bunlardan bazıları da burada bulunan Ermeni ordusunu kontrol etmeye başladılar. Olası ihtimaldir ki bu yeni gelen unsurlar terör örgütü PKK'nın yıllardır yaptığı kes kopyala yapıştır yöntemiyle Azerbaycan topraklarında uygulanmaktadır. Artık Ermeni ordusu paramilitarist terör örgütlerinin kontrolüne geçmek üzere. Ben bunu hem dünya kamuoyuyla hem Türkiye kamuoyuyla ilk defa sizinle paylaşmak istiyorum.