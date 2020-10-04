Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...
Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yavuzaslan, Ermeni tarafının savaşı diğer bölgelere taşımak istediğini belirtti. Azerbaycan'ın hızlı ilerleyişinin Ermenistan'ı bu yollara yönelttiğini vurguladı.
A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ AÇIKLADI
Ermenistan'ın Suriye'nin kuzeyinden Lübnan'dan ve başka bölgelerden getirdiği terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi ve bunlardan bazıları da burada bulunan Ermeni ordusunu kontrol etmeye başladılar. Olası ihtimaldir ki bu yeni gelen unsurlar terör örgütü PKK'nın yıllardır yaptığı kes kopyala yapıştır yöntemiyle Azerbaycan topraklarında uygulanmaktadır. Artık Ermeni ordusu paramilitarist terör örgütlerinin kontrolüne geçmek üzere. Ben bunu hem dünya kamuoyuyla hem Türkiye kamuoyuyla ilk defa sizinle paylaşmak istiyorum.
İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR
Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum.
İŞGALCİ ERMENİSTAN ORDUSU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNE GİRİYOR
1992'de Hocalı katliamına katılan Ermeni unsurları "92'de biz Azerbaycan Türkleriyle savaşıyorduk Azerbaycanlıların bizim ne kadar ciddi olduğumuzu anlamamız için Hocalı'da sivil katliam yaptık" diyorlar. 92'de yaptıklarını tekrar yapmak istiyorlar. İşgalci Ermenistan ordusu terör örgütünün kontrolüne giriyor.